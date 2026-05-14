Стало известно о случаях заражения хантавирусом в РФ до вспышки на лайнере

В этом году еще до вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике случаи заражения выявлялись в нескольких странах, включая Россию. Здесь заболевание фиксировалось, в частности, в Поволжье и Башкирии, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

В США в этом году хантавирус обнаруживали в Аризоне, в Калифорнии было три подтвержденных случая. Также было зафиксировано 12 случаев в Чили, были пациенты и в Аргентине. В Белоруссии в прошлом году выявили 50 случаев заражения хантавирусом, сообщил эпидемиолог.

«Что касается нас, у нас хантавирус имеет штамм Пуумала – это Поволжье, Башкирия. На Дальнем Востоке своя группа штаммов, они живут в дикой природе», — заключил врач.

Напомним, в апреле — мае 2026 года хантавирус унес жизни троих пассажиров круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Про смертельно опасное заболевание, вызванное хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения истории, подобной пандемии COVID-19. Подробнее о том, что такое хантавирус, какие органы он поражает, где можно заразиться и грозит ли России новая пандемия – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эпидемиолог назвал опасные из-за хантавируса страны.