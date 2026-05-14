«Оставайтесь в России»: эпидемиолог назвал опасные из-за хантавируса страны

Россиянам в ближайшее время стоит отказаться от поездок в Индию и Аргентину из-за распространяющихся там хантавируса и холеры. Об этом в пресс-центре НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, российские туристы зачастую любят путешествия в страны, «где страшно» либо из-за вирусов, либо из-за военных действий. Однако лучше «не проверять» хантавирус и подобные заболевания, отказавшись от поездок в эндемичные регионы, считает врач.

«Я бы советовал оставаться в России на отпуск, но я в этом плане не профессионал, — отметил Онищенко. — Говорят, что отдых в Сочи сегодня дороже, чем в Турции. У нас сейчас в моде Юго-Восточная Азия – Таиланд, Китай… Слава Богу, что в Индию не ездим особо, иначе холеру бы возили сюда самолетами».

При организации путешествий через туроператоров они должны сообщать россиянам об обстановке в стране, а также обеспечивать туристов страховкой, заключил эпидемиолог.

В апреле — мае 2026 года хантавирус унес жизни троих пассажиров круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Про смертельно опасное заболевание, вызванное хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения истории, подобной пандемии COVID-19. Подробнее о том, что такое хантавирус, какие органы он поражает, где можно заразиться и грозит ли России новая пандемия – в материале «Газеты.Ru».

