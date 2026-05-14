Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

«Оставайтесь в России»: эпидемиолог назвал опасные из-за хантавируса страны

Онищенко призвал россиян не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в ближайшее время стоит отказаться от поездок в Индию и Аргентину из-за распространяющихся там хантавируса и холеры. Об этом в пресс-центре НСН сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, российские туристы зачастую любят путешествия в страны, «где страшно» либо из-за вирусов, либо из-за военных действий. Однако лучше «не проверять» хантавирус и подобные заболевания, отказавшись от поездок в эндемичные регионы, считает врач.

«Я бы советовал оставаться в России на отпуск, но я в этом плане не профессионал, — отметил Онищенко. — Говорят, что отдых в Сочи сегодня дороже, чем в Турции. У нас сейчас в моде Юго-Восточная Азия – Таиланд, Китай… Слава Богу, что в Индию не ездим особо, иначе холеру бы возили сюда самолетами».

При организации путешествий через туроператоров они должны сообщать россиянам об обстановке в стране, а также обеспечивать туристов страховкой, заключил эпидемиолог.

В апреле — мае 2026 года хантавирус унес жизни троих пассажиров круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Про смертельно опасное заболевание, вызванное хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения истории, подобной пандемии COVID-19. Подробнее о том, что такое хантавирус, какие органы он поражает, где можно заразиться и грозит ли России новая пандемия – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский инфекционист объяснила, почему пандемии хантавируса не будет.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!