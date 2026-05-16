Во Франции умер самый старый пес в мире

Mash: во Франции скончался 30-летний пес Лазар
Во Франции скончалась самая старая в мире собака — 30-летний Лазар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в последние несколько лет пес почти ослеп, потерял зубы и постоянно носил подгузники.

«Недавно скончалась хозяйка Лазара — но его быстро забрала к себе 29-летняя Офели из города Аллонзье-ла-Кай. Через несколько дней собакен стал чувствовать себя хуже и девушка отвезла его в ветеринарную клинику. Где он и умер», — сказано в посте.

В начале мая газета The Guardian писала, что из исследовательского центра в штате Висконсин (США), где на собаках ставили опыты, спасли полторы тысячи биглей. По данным издания, организация Big Dog Ranch Rescue и Центр гуманной экономики заключили конфиденциальное соглашение о покупке 1500 собак за неназванную сумму у компании Ridglan Farms. Сумма покупки не разглашается.

Речь идет о скандально известной организации Ridglan Farms, которая, по информации издания, специально разводит животных для исследований. Биглей используют как объекты для экспериментов чаще других потому, что, по мнению специалистов, они покладисты и имеют спокойный характер.

