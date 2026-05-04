Британские волонтеры спасли 1,5 тыс. собак из центра в США, где на них ставили опыты

Полторы тысячи биглей спасли из исследовательского центра в штате Висконсин (США), где на собаках ставили опыты. Об этом пишет The Guardian.

«Организация Big Dog Ranch Rescue и Центр гуманной экономики заключили конфиденциальное соглашение о покупке 1500 собак за неназванную сумму у компании Ridglan Farms», — сообщает издание.

Речь идет об скандально известной организации Ridglan Farms, которая, по информации издания, специально разводит животных для исследований. Биглей используют как объекты для экспериментов чаще других потому, что, по мнению специалистов, они покладисты и имеют спокойный характер.

В апреле около 1000 активистов собрались у фермы, расположенной в деревне Блу-Маундс в округе Дэйн и принадлежащей Ridglan Farms, с целью забрать собак из исследовательского центра. В результате там произошли стычки активистов с полицией, правоохранители применили против собравшихся слезоточивый газ, резиновые пули и перцовые баллончики. По информации полиции, 29 человек были арестованы, пятерым предъявили обвинения в незаконном проникновении. Активисты подали подали коллективный иск, утверждая, что полиция применила против них чрезмерную силу.

Теперь же волонтерам и собственникам исследовательского центра удалось договориться. В настоящее время волонтеры Big Dog Ranch Rescue подыскивают для 1000 своих подопечных новые дома, Центр гуманной экономики занимается судьбой остальных вызволенных животных. Собак вакцинируют, чипируют, стерилизуют и готовят к транспортировке, рассказала основательница Big Dog Ranch Rescue Лори Симмонс.

В октябре прошлого года компания Ridglan Farms решила отказаться от государственной лицензии на разведение животных с 1 июля в рамках сделки, чтобы избежать судебного преследования по обвинению в жестоком обращении с животными. В компании отрицают обвинения в жестоком обращении, однако уже было установлено, что Ridglan Farms, в частности, проводила офтальмологические процедуры, нарушающие государственные ветеринарные стандарты.

