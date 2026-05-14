Кинолог объяснил, почему собаки любят пить воду из луж

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО объяснил, почему собаки любят пить воду из луж. По его словам, главный ориентир для собаки — запах. Уличная вода пахнет землей, травой, следами других животных — это естественно и привлекательно на уровне инстинктов, отметил специалист.

«У людей посуда ассоциируется с безопасностью и чистотой, и нам кажется, что собака должна рассуждать так же. Но мир питомца отличается от нашего — и в его представлении все может быть как раз наоборот», — сказал Голубев.

Кроме того, причина может скрываться в специфическом привкусе металла или пластика, остатках моющего средства. Стоячая вода в миске воспринимается как «испорченная», тогда как движущаяся (уличная или в унитазе) кажется животному безопаснее, продолжил кинолог.

Он посоветовал обходить лужи и чаще использовать команду «Фу». Кроме того, стоит заменить миску на керамическую или стеклянную, и отказаться от агрессивных моющих средств. При этом лучшим решением будет фонтанчик-поилка.

До этого Голубев предупреждал, что прогулка с питомцем под дождем таит опасность, о которой многие даже не догадываются, — речь об обычных уличных фонарях. Он пояснил, что для собак обнюхивание предметов на улице — естественный способ познания мира, однако, приблизившись к фонарному столбу в дождливую погоду, животное может получить удар током.

