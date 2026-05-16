На подстанции в Улан-Удэ потушили пожар

МЧС: в Улан-Удэ ликвидировали пожар на подстанции

В Улан-Удэ на подстанции в Железнодорожном районе потушили пожар. Об этом заявили в ГУ МЧС по Бурятии, передает ТАСС.

«Пожар ликвидирован», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что его площадь устанавливается дознавателем МЧС России. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Пожар на подстанции, находящейся в микрорайоне Матросова, возник вечером 16 мая. На время его тушения пришлось ограничить электроснабжение части города. В результате пожара никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», пожар возник на подстанции, расположенной в районе Стальмоста. Из-за этого часть города осталась без электричества — дома на улице Авиационной, микрорайон Новый Зеленый, СНТ «Пионер» и др.

Также без энергопитания остался парк Орешкова — там посетителям колеса обозрения пришлось эвакуироваться с остановившегося аттракциона по лестнице. На месте подстанции работали пожарные и энергетики.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.