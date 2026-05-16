Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На подстанции в Улан-Удэ потушили пожар

МЧС: в Улан-Удэ ликвидировали пожар на подстанции
Shutterstock

В Улан-Удэ на подстанции в Железнодорожном районе потушили пожар. Об этом заявили в ГУ МЧС по Бурятии, передает ТАСС.

«Пожар ликвидирован», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что его площадь устанавливается дознавателем МЧС России. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Пожар на подстанции, находящейся в микрорайоне Матросова, возник вечером 16 мая. На время его тушения пришлось ограничить электроснабжение части города. В результате пожара никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», пожар возник на подстанции, расположенной в районе Стальмоста. Из-за этого часть города осталась без электричества — дома на улице Авиационной, микрорайон Новый Зеленый, СНТ «Пионер» и др.

Также без энергопитания остался парк Орешкова — там посетителям колеса обозрения пришлось эвакуироваться с остановившегося аттракциона по лестнице. На месте подстанции работали пожарные и энергетики.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!