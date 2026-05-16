В Улан-Удэ загорелась подстанция

Пожар возник на электроподстанции в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Возгорание подстанции. <…> Бригада энергетиков выехала на место», — рассказали в администрации.

В результате возгорания было отключено электроснабжение в районе пожара, ориентировочно ситуацию восстановят в течение пяти часов.

По информации Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», пожар возник на подстанции, расположенной в районе Стальмоста. Из-за этого часть города осталась без электричества — дома на улице Авиационной, микрорайон Новый Зеленый, СНТ «Пионер» и др.

Также без энергопитания остался парк Орешкова — там посетителям колеса обозрения пришлось эвакуироваться с остановившегося аттракциона по лестнице.

На месте работают пожарные и энергетики, подстанция полностью обесточена.

