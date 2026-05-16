Глава «Росатома» рассказал, когда может начаться ремонт опор ЛЭП, питающих ЗАЭС

Переговоры с участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об установлении временного режима тишины для ремонта поврежденных опор ЛЭП, питающих Запорожскую АЭС, продолжаются. Об этом рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

Он отметил, что уже свыше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух. За это время объект неоднократно оказывался полностью обесточенным, а это приводило к необходимости запуска аварийных дизельгенераторов.

«В настоящий момент продолжаются переговоры с участием МАГАТЭ, целью которых является установление временного режима тишины, необходимого для ремонта поврежденных опор ЛЭП», — сказал Лихачев.

По словам главы «Росатома», ремонтные работы могут начаться в самом конце мая.

15 мая депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил: санкционировав атаку дронов на сотрудников ЗАЭС, президент Украины Владимир Зеленский «окончательно слетел с катушек».

По словам парламентария, западным странам пора осознать, какую змею они пригрели у себя на груди и не дать украинскому лидеру устроить новый Чернобыль, а также не снабжать его новыми пакетами помощи на приобретение очередных БПЛА.

Ранее украинские дроны не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.

 
