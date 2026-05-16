Жителя Ульяновска задержали за призывы к экстремизму

ФСБ задержала жителя Ульяновска после комментария с призывами к экстремизму
УФСБ России по Ульяновской области

В Ульяновске задержали 37-летнего местного жителя по делу о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Ульяновск».

По данным канала, мужчина разместил комментарий в соцсетях с призывами к насилию в отношении представителей власти.

Следственный отдел УФСБ России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ — о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.

До этого в Сыктывкаре задержали 23‑летнего местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма. По данным УФСБ, мужчина разместил в одной из социальных сетей призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении высших должностных лиц и других государственных деятелей России. В 2023 году его уже привлекали к уголовной ответственности за призывы к экстремистской деятельности в отношении представителей правоохранительных органов.

Ранее житель Мурманска получил крупный штраф за призывы разрушить Кремль.

 
