В Сыктывкаре мужчину задержали за оправдание терроризма

Судимого за экстремизм жителя Коми задержали за оправдание терроризма в соцсетях
В Сыктывкаре задержали 23‑летнего местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Коми.

По данным УФСБ, мужчина, выступая против проведения СВО, разместил в одной из социальных сетей призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении высших должностных лиц и других государственных деятелей России.

Известно, что в 2023 году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за призывы к экстремистской деятельности в отношении представителей правоохранительных органов.

Тогда ему назначили год лишения свободы условно с запретом в течение года заниматься администрированием сайтов. Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие. За преступление по части 2 статьи 205.2 УК РФ фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее двух новосибирцев отправили в колонию за антироссийские листовки и граффити.

 
