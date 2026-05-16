Эндокринолог назвала наименее полезный хлеб

Нет однозначно вредного вида хлеба, наименее полезным является хлеб из белой муки. Об этом «Ленте.ру» заявила эндокринолог Виктория Садовская.

Врач пояснила, что влияние хлеба на организм человека зависит от его состава, качества ингредиентов, а также от индивидуальных особенностей здоровья того, кто его употребляет, и от количества съеденного продукта. По словам специалиста, наименее полезный хлеб — белый, например, батон.

«При производстве белой муки из зерна удаляются отруби и зародыши, приготовленный из нее хлеб практически не содержит клетчатки, витаминов и микроэлементов. Он не дает длительного чувства насыщения, что может провоцировать переедание», — объяснила Садовская.

Кроме того, предупредила эндокринолог, при синдроме раздраженного кишечника изделия из белой муки могут спровоцировать вздутие живота и трудности с опорожнением кишечника.

До этого заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина заявила, что пациентам с заболеваниями почек, печени и другими проблемами со здоровьем нужно быть осторожными при употреблении хлеба с высоким содержанием белка.

Ранее был развеян миф о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба.