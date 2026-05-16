Несколько мужчин изнасиловали девушку и вернули в квартиру после попытки сбежать

В Германии девушка упала с балкона, сбегая после группового изнасилования

В Германии попытка сбежать от насильников закончилась для девушки попаданием в больницу. Об этом сообщает Fakta.co.

Инцидент произошел в Берлине. По данным СМИ, несколько мужчин надругались над девушкой в квартире на первом этаже. В какой-то момент ей удалось выбежать на балкон.

Предположительно, она попыталась сбежать, но получила серьезные травмы. Очевидцы заметили пятерых мужчин, которые вышли, забрали девушку, и вернули в квартиру.

На место прибыли медики. В результате у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. Девушку направили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Тем временем правоохранители провели обыск в квартире для сбора улик. Полицейские подтвердили, что причиной произошедшего стало преступление сексуального характера.

