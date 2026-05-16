Дядя продал мужчинам осиротевших племянниц, чтобы те насиловали их и снимали видео

В Индии двое мужчин насиловали девочек, проданных им их дядей

Мужчина из Индии продавал своих маленьких племянниц в сексуальное рабство друзьям. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, девочки в возрасте 11 и 12 лет лишились родителей и за год до событий переехали к дяде.

Родственник был знаком с 29-летним местным скотоводом, который вместе с сотрудником по обслуживанию бассейнов насиловал школьниц. Они давали дяде девочек деньги, после чего забирали к себе и эксплуатировали. Процесс надругательства они нередко записывали на видео.

Это продолжалось до тех пор, пока кадры не попали к специалистам Национального портала по сообщению о киберпреступлениях. В последствии личности мужчин установили.

Фигурантов задержали в их домах провели обыски. У мужчин изъяли телефоны, на которые они записывали происходящее с детьми. Дядю школьниц пока что не удалось задержать, на данный момент поиски продолжаются.

