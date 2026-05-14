Компания мужчин несколько раз насиловала женщину и мочилась ей в еду

В Индии компания ворвалась в дом женщины и изнасиловала ее

Женщина из Индии обвинила компанию мужчин и одну женщину в изнасиловании. Об этом сообщает Free Press Journal.

Инцидент произошел в штате Махараштра. По данным издания, шестеро мужчин и одна женщина ворвались к ней домой. Преступники требовали переоформить дом на них и отдать деньги. В случае отказа они грозились продолжить преследование.

Когда пострадавшая решила не следовать их приказам, с нее сорвали украшение и изнасиловали. Позже женщина обратилась в больницу.

По ее словам, некоторые люди из этой компании четыре-пять месяцев назад уже нападали на нее и насиловали. После одного из надругательств они помочились в горшок с рисом, который она приготовила для еды. Спустя три дня после этого они пришли и оскорбили ее, когда она отказалась открывать дверь.

Помимо этого, компания угрожала опорочить ее репутацию в соцсетях и опубликовать непристойный контент с ней.

По факту группового изнасилования возбудили дело, сейчас идет расследование.

