Синоптики предупредили о новом температурном рекорде в Москве

На следующей неделе в Москву придет рекордная жара. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«С началом новой недели столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке, а затем и будут штурмовать ее», — рассказал специалист.

По его прогнозам, Московский регион окажется на периферии барического максимума с юго-востока, который сделает погоду солнечной и сухой. Соответственно, в начале новой недели днем воздух прогреется до +28…+30 °C, а во вторник и среду – до +29…+31 °С. Ночью тоже будет тепло — до 14-18 тепла.

Такие показатели, отметил метеоролог, могут побить предыдущие рекорды, один из которых держится почти 130 лет. Так, в 1979 году в этот день столбики термометров достигли +30,2 °C, а в 1897-м — 29,7 °С жары.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в начале следующей неделе в некоторых районах столицы пройдут кратковременные дожди и грозы, а затем наступит жара.

