Ветеринар рассказала, как нельзя «охлаждать» питомца в жару

Жаркая погода для домашних животных становится серьезной нагрузкой. Особенно тяжело жару переносят питомцы с густой шерстью, короткой мордой, лишним весом или хроническими заболеваниями. При этом многие привычные способы «охладить» питомцев на практике могут только ухудшить его состояние, рассказала «Газете.Ru» Таисия Ильина, ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс».

Многие уверены, что основные риски связаны только с прогулками под солнцем. Но высокая температура тяжело переносится и дома, особенно если помещение плохо проветривается или долго нагревается в течение дня.

«Питомцы охлаждаются не так, как люди. Например, собаки практически не потеют и регулируют температуру тела в основном через дыхание. Поэтому перегрев у них может развиваться быстрее, чем кажется владельцу», — объяснила она.

Особенно внимательно стоит следить за состоянием мопсов, французских бульдогов, пекинесов и других пород с укороченной мордой. Им сложнее переносить духоту даже при относительно умеренной температуре.

«Первыми симптомами перегрева обычно становятся тяжелое дыхание, вялость, отказ от еды и попытки лечь на холодный пол. Некоторые питомцы начинают чаще пить воду или, наоборот, выглядят беспокойными и не могут найти себе место. Если состояние ухудшается, могут появиться слабость, нарушение координации, дрожь или рвота. В такой ситуации важно не ждать, что питомцу станет легче самостоятельно», — предупредила ветврач.

Перегрев опасен тем, что развивается достаточно быстро, особенно в закрытом пространстве, автомобиле или во время активной прогулки в дневные часы.

«Одна из самых распространенных ошибок — полностью обливать питомца холодной водой. Многие делают это из лучших побуждений, но резкое охлаждение может стать дополнительным стрессом для организма. Кроме того, густая мокрая шерсть иногда, наоборот, удерживает тепло у поверхности кожи и мешает нормальной терморегуляции», — отметила эксперт.

Безопаснее слегка смачивать область живота, лапы и зоны без плотного подшерстка. Вода должна быть прохладной, но не ледяной. Также важно следить, чтобы питомец мог спокойно уйти в тень или лечь в более прохладное место.

«Вентилятор может немного облегчить состояние, но рассчитывать только на него не стоит. Например, для собак с густой шерстью поток теплого воздуха не всегда дает заметный эффект. Кондиционер помогает лучшe, однако здесь важно избегать резкого перепада температур. Если питомец долго находился на жаре, не стоит сразу укладывать его под очень холодный воздух. Не нужно направлять поток прямо на лежанку. Постоянное переохлаждение может привести к простуде или проблемам с глазами и дыханием», — посоветовала Ильина.

В самые теплые часы лучше сократить время нахождения на улице. Для прогулок обычно подходят раннее утро и поздний вечер, когда асфальт и воздух успевают немного остыть.

«Отдельную опасность представляет нагретое покрытие. Асфальт летом может быть значительно горячее воздуха и обжигать подушечки лап. Проверить это просто: если человеку тяжело удерживать ладонь на поверхности несколько секунд, питомцу тоже будет некомфортно», — сказала она.

Во время прогулки важно брать с собой воду и не перегружать питомца активными играми или длительным бегом.

Также в жаркую погоду могут помочь охлаждающие коврики и специальные охлаждающие жилетки для животных. Такие аксессуары позволяют питомцам легче переносить высокую температуру дома, в дороге или во время прогулки. Но важно понимать, что они работают как дополнительная мера комфорта, а не как полноценная защита от перегрева. Поэтому даже при использовании охлаждающих аксессуаров питомцу все равно необходимы вода, тень и возможность отдохнуть в прохладном месте.

«В жаркую погоду питомцы теряют больше жидкости, поэтому доступ к чистой воде должен быть постоянным. При этом миску лучше ставить в прохладном месте и регулярно менять воду в течение дня. Некоторые владельцы стараются дополнительно охлаждать питомцев льдом или очень холодной едой. Но резкий холод после перегрева тоже может стать нагрузкой для организма, особенно если речь идет о пожилых домашних животных или питомцах с чувствительным пищеварением.

Гораздо важнее поддерживать стабильные и комфортные условия дома, чем пытаться быстро охладить питомца экстремальными способами», — заявила ветеринар.

Летом состояние питомца может меняться быстрее, чем кажется на первый взгляд. Даже если питомец выглядит спокойным, это не всегда означает, что он хорошо переносит жару.

Особенно внимательно стоит относиться к пожилым питомцам, животным с хроническими заболеваниями и породам, чувствительным к высокой температуре. В их случае перегрев развивается быстрее и переносится тяжелее.

«Главная задача в жаркую погоду — не пытаться резко охладить питомца, а помочь ему постепенно поддерживать нормальное состояние: обеспечить воду, тень, спокойствие и возможность избежать перегрева», — резюмировала эксперт.

