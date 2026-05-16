Москвичам пообещали тридцатиградусную жару

Синоптик Макарова: на следующей неделе в Москве ожидается +30°C
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Интерфакс», что на следующей неделе в Москве ожидается +30°C.

По ее словам, жаркая погода придет в столицу в понедельник и продлится почти до конца рабочей недели. Температура будет подниматься выше +30°C.

«В понедельник местами еще ночью возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, температура +14... +16°C, по области +11... +16°C. А днем без осадков, в Москве воздух прогреется до +28... +30°C, по области +25... +30°C», — поделилась Макарова.

Эксперт уточнила, что жара немного спадет в следующие выходные, ночью столбик термометра покажет +11... +16°C, днем будет +20... +25°C. Также возможен небольшой дождь.

15 мая руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что предстоящие выходные порадуют жителей Москвы и Московской области комфортной температурой воздуха с редкими локальными дождями, однако уже с понедельника в столичный регион придет июльская жара.

Он добавил, что с приходом жары дожди станут «редкой и не наблюдаемой вещью».

