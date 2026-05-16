Легкомоторный самолет взорвался в воздухе на юго-западе Германии

SWR: в ФРГ при крушении легкомоторного самолета не выжили два человека

Два человека получили ранения, не совместимые с жизнью, в результате крушения легкомоторного самолета в Лимбургерхофе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания SWR.

По информации журналистов, самолет, вероятно, взорвался в воздухе. Обломки разлетелись и упали на близлежащие дома.

В пожарной службе уточнили, что крушение произошло около 11:30 (12:30 мск) на окраине города в районе улицы Макса Планка. Очевидцы также сообщили, что самолет задел жилой дом.

В результате инцидента два человека не выжили, еще один пострадал. На месте крушения работает большое число сотрудников экстренных служб, отмечает SWR, отмечая, что территория вокруг зоны падения самолета оцеплена. Кроме того, задействован вертолет, с которого планируется провести аэрофотосъемку места происшествия.

Причины инцидента пока не известны.

