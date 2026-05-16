Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВзрыв АЗС в Пятигорске
Общество

Легкомоторный самолет взорвался в воздухе на юго-западе Германии

SWR: в ФРГ при крушении легкомоторного самолета не выжили два человека
AP

Два человека получили ранения, не совместимые с жизнью, в результате крушения легкомоторного самолета в Лимбургерхофе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания SWR.

По информации журналистов, самолет, вероятно, взорвался в воздухе. Обломки разлетелись и упали на близлежащие дома.

В пожарной службе уточнили, что крушение произошло около 11:30 (12:30 мск) на окраине города в районе улицы Макса Планка. Очевидцы также сообщили, что самолет задел жилой дом.

В результате инцидента два человека не выжили, еще один пострадал. На месте крушения работает большое число сотрудников экстренных служб, отмечает SWR, отмечая, что территория вокруг зоны падения самолета оцеплена. Кроме того, задействован вертолет, с которого планируется провести аэрофотосъемку места происшествия.

Причины инцидента пока не известны.

До этого стало известно, что в США легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. После падения воздушного судна начался пожар. В результате происшествия не выжили два пассажира самолета. На земле никто не пострадал.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!