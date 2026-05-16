Двое детей выпали из окна в Подмосковье

В Орехово-Зуево двое оставленных без присмотра детей выпали из окна

Двое детей, по предварительным данным выпали из окна лоджии в подмосковном Орехово-Зуево. О происшествии сообщают очевидцы, передает РЕН ТВ.

По словам соседей, они услышали громкий плач детей, выпавших со второго этажа жилого дома, и сразу же вызвали скорую помощь. Отмечается, что в результате падения из окна лоджии на втором этаже пострадали четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Их доставили в больницу, где диагностировали травмы шеи и рук.

Очевидцы рассказали, что родители часто оставляют малолетних детей одних дома и занимаются своими делами.

«Они-то чуть пожар не устроили. Мама занимается спортом, а папа на дачу уехал», — рассказывают о семье соседи.

До этого в Омске трехлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна дома на улице Багратиона. Близкие оставили мальчика одного в помещении, он смог добраться до окна и спикировал с четвертого этажа.

Ранее в Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами.