Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВзрыв АЗС в Пятигорске
Общество

Украинские СМИ сообщают, что жители Измаила дали отпор сотрудникам военкомата

СМИ: жители Измаила на Украине прогнали сотрудников военкомата

Жители Измаила в Одесской области Украины дали отпор сотрудникам военкомата, устроив погоню по полю. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Измаиле Одесской области группа мужчин прогнала военкомов», — отмечается в публикации, сопровождаемой видеороликом.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины на мотоциклах устроили погоню за микроавтобусом военкомов, следуя за ними по проселочной дороге. Сотрудники ТЦК (аналога военкоматов на Украине) в этот момент сворачивают с дороги в поле, пытаясь уйти от погони. В сообщении отмечается, что отпор украинским военкомам оказали представители местной цыганской общины.

25 апреля в Одессе группа подростков напала на военкомов и отбила у них мужчину, которого они пытались насильно мобилизовать. На кадрах видеоролика, опубликованного в сети, видно, как трое представителей ТЦК повалили мужчину на землю. Заметившие это очевидцы, включая подростков, подбежали толпой, набросились на военкомов и отбили его у них.

Ранее стало известно, что на Украине планируют упразднить ТЦК.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!