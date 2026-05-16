Украинские СМИ сообщают, что жители Измаила дали отпор сотрудникам военкомата

Жители Измаила в Одесской области Украины дали отпор сотрудникам военкомата, устроив погоню по полю. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Измаиле Одесской области группа мужчин прогнала военкомов», — отмечается в публикации, сопровождаемой видеороликом.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины на мотоциклах устроили погоню за микроавтобусом военкомов, следуя за ними по проселочной дороге. Сотрудники ТЦК (аналога военкоматов на Украине) в этот момент сворачивают с дороги в поле, пытаясь уйти от погони. В сообщении отмечается, что отпор украинским военкомам оказали представители местной цыганской общины.

25 апреля в Одессе группа подростков напала на военкомов и отбила у них мужчину, которого они пытались насильно мобилизовать. На кадрах видеоролика, опубликованного в сети, видно, как трое представителей ТЦК повалили мужчину на землю. Заметившие это очевидцы, включая подростков, подбежали толпой, набросились на военкомов и отбили его у них.

Ранее стало известно, что на Украине планируют упразднить ТЦК.