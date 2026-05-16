В Пятигорске от взрывной волны повреждены окна в соседних домах

Взрывная волна выбила окна в домах рядом с заправкой в Пятигорске

Взрыв на заправке в Пятигорске повредил окна в жилых домах, стоящих поблизости с местом происшествия. Видео публикует Telegram-канал «Пятигорск не спит».

На кадрах один из жильцов близлежащих домов показывает последствия взрыва — по комнате разбросаны битые стекла.

Взрыв и сильный пожар произошел на одной из АЗС Пятигорска 16 мая. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил в Telegram-канале, что в результате чрезвычайной ситуации пострадали два человека, один из них — в тяжелой степени, с ними работают медики. В ликвидации пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники, указал глава региона.

