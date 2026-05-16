ВСУ атаковали Запорожскую область

Балицкий: БПЛА повредил детскую площадку в Запорожской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил детскую площадку в Днепрорудном Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

По его словам, в результате атаки люди не пострадали.

Накануне сообщалось, что отключение света произошло в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области после атаки со стороны украинских войск.

14 мая Балицкий сообщил, что украинские военные пытались атаковать школу в городе Васильевке. ВСУ использовали беспилотник-камикадзе, но он не взорвался. Тем не менее на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

В тот же день был атакован Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Глава населенного пункта Максим Пухов рассказал, что ВСУ целились по территории, непосредственно прилегающей к зданию местной администрации.

Ранее в МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая.

 
