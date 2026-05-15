В Запорожской области после атаки ВСУ тысячи абонентов остались без света

Отключение света произошло в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области после атаки со стороны украинских войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

По данным властей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции в одном из сел. Никто из людей не пострадал.

«В результате атаки без электроснабжения 3 373 абонента в селах Новое Водяное и Днепровка», — подчеркивается в заявлении.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные пытались атаковать школу в городе Васильевке. ВСУ использовали беспилотник-камикадзе, но он не взорвался. Тем не менее на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

В тот же день был атакован Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Глава населенного пункта Максим Пухов рассказал, что ВСУ целились по территории, непосредственно прилегающей к зданию местной администрации. Из-за удара один сотрудник получил ранение легкой степени тяжести, ему была оказана вся необходимая помощь.

Ранее украинские дроны нанесли удары по жилым домам в Запорожской области.

 
