В Дагестане водитель Mercedes сбил мальчика на переходе

Ребенок попал под колеса Mercedes на «зебре» в Дагестане
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В дагестанском Кизилюрте девушка на Mercedes-Benz GL 550 4-Matic не заметила на пешеходном переходе мальчика и сбила его. Видео с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Трагедия произошла 15 мая в 17:00. Судя по видео, ребенок, осмотревшись по сторонам, начал переезжать дорогу на электрическом самокате по «зебре». Один из автомобилей остановился, чтобы пропустить мальчика, а другой, не заметив его, переехал. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.

В пресс-службе прокуратуры Дагестана aif.ru сообщили, что надзорное ведомство начало расследование.

14 мая в Москве на проспекте Мира автомобиль Infiniti на скорости въехал в остановку, где в этот момент находились люди.

В результате ДТП пострадали три человека. Одному из них медики диагностировали ушиб грудной клетки, у других пострадавших — переломы ног. Медики на месте оказали первую помощь пострадавшим и госпитализировали их.

Ранее самокатчик едва не сварился заживо в луже кипятка в Петербурге.

 
