Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве

В центре Москвы иномарка въехала в остановку, где находились люди

Автомобиль на скорости въехал в остановку в центре Москвы, где в этот момент находились люди, сообщил источник РЕН ТВ.

Известно, что в результате ДТП пострадали три человека. Одному из них медики диагностировали ушиб грудной клетки, у других пострадавших — переломы ног. Медики оказывают всю необходимую помощь на месте инцидента.

Также на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности выясняются.

