Самокатчик едва не сварился заживо в луже кипятка в Петербурге

В Петербурге мужчина на самокате обварил ноги после падения в кипяток

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина на электросамокате едва не сварился в луже кипятка на проспекте Тореза, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что коммунальная авария произошла накануне из-за дефекта на трубопроводе. Место разлива горячей воды огородили предупреждающими знаками, также на участке дежурили посты МЧС. Однако самокатчик проигнорировал все ограждения и предупреждения и въехал в лужу с кипятком.

Мужчина получил ожоги второй степени, сильнее всего пострадали ноги и стопы. В больнице ему оказали помощь и отпустили домой долечиваться. В Топливно-энергетическом комплексе Санкт-Петербурга уточнили, что ответственность компании застрахована, и в случае необходимости пострадавший получит компенсацию на лечение и реабилитацию. Сейчас специалисты устраняют дефект на трубопроводе.

