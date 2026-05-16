Telegram заблокировал канал по защите россиян в Сети

Telegram заблокировал канал организации «Белый интернет» по защите людей в Сети. Об этом рассказала генеральный директор организации, член Совета при президенте РФ по правам человека Элина Сидоренко в беседе с РИА Новости.

По ее словам, «Белый Интернет» всегда отстаивал законные права россиян в сети и открыто говорила о проблемах и требовала, чтобы иностранные платформы выполняли все правила безопасности и уважали права пользователей.

«Это очередное свидетельство того, что Telegram ведет откровенно недружественную политику по отношению к России и к нашим гражданам», — сказала Сидоренко.

15 мая в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) предпринимает попытки дестабилизировать российское общество с помощью скупки Telegram-каналов, в которых под видом патриотического контента планирует расшатывать ситуацию в стране.

В СВР обратили внимание, что предложения о покупке рассылаются с поддельных аккаунтов от имени известных личностей, а потом используются для дезинформации, дискредитации российского руководства и армии. Такими действиями СБУ вовлекают владельцев ресурсов в противоправные действия, вредящие национальным интересам России. В связи с чем владельцев таких каналов призвали быть бдительными.

Ранее в России призвали не ждать от Telegram технического чуда против блокировок.