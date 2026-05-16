Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Telegram заблокировал канал по защите россиян в Сети

Сидоренко: Telegram заблокировал канал «Белого интернета» по защите в Сети
Shutterstock/FOTODOM

Telegram заблокировал канал организации «Белый интернет» по защите людей в Сети. Об этом рассказала генеральный директор организации, член Совета при президенте РФ по правам человека Элина Сидоренко в беседе с РИА Новости.

По ее словам, «Белый Интернет» всегда отстаивал законные права россиян в сети и открыто говорила о проблемах и требовала, чтобы иностранные платформы выполняли все правила безопасности и уважали права пользователей.

«Это очередное свидетельство того, что Telegram ведет откровенно недружественную политику по отношению к России и к нашим гражданам», — сказала Сидоренко.

15 мая в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) предпринимает попытки дестабилизировать российское общество с помощью скупки Telegram-каналов, в которых под видом патриотического контента планирует расшатывать ситуацию в стране.

В СВР обратили внимание, что предложения о покупке рассылаются с поддельных аккаунтов от имени известных личностей, а потом используются для дезинформации, дискредитации российского руководства и армии. Такими действиями СБУ вовлекают владельцев ресурсов в противоправные действия, вредящие национальным интересам России. В связи с чем владельцев таких каналов призвали быть бдительными.

Ранее в России призвали не ждать от Telegram технического чуда против блокировок.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!