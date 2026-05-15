Служба безопасности Украины (СБУ) предпринимает попытки дестабилизировать российское общество с помощью скупки Telegram-каналов, в которых под видом патриотического контента планирует расшатывать ситуацию в стране. Об этом сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента», — говорится в сообщении.

В СВР обратили внимание, что предложения о покупке рассылаются с поддельных аккаунтов от имени известных личностей, а потом используются для дезинформации, дискредитации российского руководства и армии. Такими действиями СБУ вовлекают владельцев ресурсов в противоправные действия, вредящие национальным интересам России. В связи с чем владельцев таких каналов призвали быть бдительными.

До этого заместитель министра иностранных дел Дмитрий Люблинский заявил об активизации на Украине кол-центров под «плотным контролем» киевских властей, что становится серьезным вызовом для безопасности. Он также подчеркнул, что украинские мошенники в своих незаконных действиях в первую очередь используют мессенджер Telegram.

Ранее спецслужбы Украины уличили в помощи террористическим группировкам.