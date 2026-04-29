В России призвали не ждать от Telegram технического чуда против блокировок

Никакого «неубиваемого» обхода блокировки со стороны Telegram быть не может чисто технически. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил программный инженер, эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров.

По словам эксперта, активно распространяемые ранее новости о том, что Дуров встроил VPN в Telegram, технически не совсем верны по нескольким причинам.

«Речь идет не о VPN, а о MTProto — прокси-протоколе от разработчиков Telegram, который использовался еще во времена блокировок мессенджера в 2018–2020 годах. Разница в том, что VPN работает на уровне сетевого интерфейса и может проксировать весь трафик клиентского устройства, а MTProto работает только внутри Telegram, не затрагивая остальное», — объясняет Осетров.

Эксперт признает, что Telegram действительно крут: в 2018–2020 годах мессенджеру вполне удавалось противостоять блокировкам. Но сейчас времена другие.

«DPI-системы в РФ стали заметно мощнее — как программно, так и аппаратно. Еще пару недель назад они умели распознавать цифровой отпечаток MTProto, и были блокировки на уровне протокола. Сейчас это, по большей части, исправлено, и распознавание протокола сильно затруднено», — рассказывает специалист.

Несмотря на это, в России все еще существуют рычаги, чтобы полностью парализовать работу мессенджера. Однако, в зависимости от силы противодействия со стороны разработчиков, у этого может быть очень большая цена, которая вызовет общественный резонанс.

«Речь идет о сопутствующем ущербе: например, могут отвалиться push-уведомления на Android и iOS или большинство других сервисов — вплоть до всех, кого нет в «белых списках», — предупреждает Осетров.

Он подчеркивает: никакого «неубиваемого» обхода быть не может чисто технически.

«Только игра в кошки-мышки с государством. Ситуация может меняться с каждым днем, потому что обе стороны активно совершенствуют свои механизмы», — говорит эксперт.

По его мнению, Telegram совершил технологическое чудо во время первой волны блокировок, применив сразу несколько инженерных ноу-хау — начиная с принципа работы их прокси-протокола и заканчивая механизмом доставки обновлений конфигурации.

«Сейчас же никакого технологического чуда мы пока не видим. Используется примерно то же самое, что и раньше, с легкими доработками. Мало того, похожие принципы сейчас являются классическими и для других средств обхода ограничений», — отмечает Осетров.

При этом, по его словам, ресурсов с точки зрения инфраструктуры у Telegram вполне хватает для заметной борьбы с ограничениями.

«Кто в этой борьбе победит, зависит от того, кто на что готов пойти, на какие потери. Простой пример: российский сегмент интернета можно просто отключить от глобального, и тогда никакого Telegram у нас не будет. Обойти это невозможно в рамках текущих физических законов сети. Ресурсов у обеих сторон впечатляющее количество. Однако складывается впечатление, что государство на текущий момент прикладывает несколько большее усилие, нежели разработчики Telegram. Если это не поменяется, то ставку аккуратно можно будет сделать не в пользу мессенджера», — дает прогноз Осетров.

При этом он подчеркивает, что прямо сейчас у Telegram есть все, чтобы обеспечить работу мессенджера в РФ, не требуя от пользователей никаких действий. Вопрос лишь в желании и готовности тратить значительные ресурсы.

