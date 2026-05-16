В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника попали в частный сектор

В Славянске-на-Кубани найдены обломки беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По информации оперштаба, обломки дрона упали на территории двух частных домов, при этом разрушения не фиксировались. Отмечается также, что никто не пострадал.

На местах падений обломков работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Угроза атаки беспилотников на территории Краснодарского края была объявлена накануне вечером — в 20:10. Из-за этого аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика приостановили работу.

Предупреждение действовало более 15 часов, угрозу сняли только на следующий день, в 11:51, о чем проинформировали в региональном министерстве ГО и ЧС.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 мая российские системы ПВО сбили над территорией страны 138 украинских беспилотника — в том числе и над территорией Краснодарского края.

Ранее на Кубани человек пострадал из-за падения фрагментов дрона на территорию предприятия.