Более сотни беспилотников сбили за ночь над Россией

Минобороны: российские силы ПВО сбили за ночь 138 украинских дронов
В ночь на 16 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 138 украинских БПЛА. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотники противника сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны добавили, что в период с 7:00 мск до 9:00 мск 16 мая дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что под Невинномысском отражена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, однако в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

