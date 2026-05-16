Семьям пострадавших от атаки БПЛА в Рязани пообещали денежные выплаты

Малков: в Рязани семьи погибших от атаки ВСУ получат по 1,5 млн рублей

Семьи погибших во время украинской атаки на Рязань получат по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: — 1,5 млн рублей семьям погибших; – от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью», — написал он.

За утрату имущества рязанцы получат до 150 тыс. рублей.

Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор.

В пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки дрона также упали на территории предприятия. После этого в городе прошел «черный дождь». По последним данным, четверо погибли, 12 получили различные травмы.

Ранее беспилотник врезался в пожарную машину в Уфе.