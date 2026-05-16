Семьям пострадавших от атаки БПЛА в Рязани пообещали денежные выплаты

Малков: в Рязани семьи погибших от атаки ВСУ получат по 1,5 млн рублей
Inna Varenytsia/Reuters

Семьи погибших во время украинской атаки на Рязань получат по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: — 1,5 млн рублей семьям погибших; – от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью», — написал он.

За утрату имущества рязанцы получат до 150 тыс. рублей.

Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор.

В пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки дрона также упали на территории предприятия. После этого в городе прошел «черный дождь». По последним данным, четверо погибли, 12 получили различные травмы.

Ранее беспилотник врезался в пожарную машину в Уфе.

 
