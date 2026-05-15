Беспилотник врезался в пожарную машину в Уфе

БПЛА врезался в пожарную машину в Уфе во время смотра техники перед и.о. мэра

Беспилотный летательный аппарат врезался в пожарную машину в Уфе во время смотра техники перед и.о. мэра. Об этом сообщил Telegram-канал BAZA.

И.о. главы города Сергей Кожевников принял участие в смотре пожарных и их спецтехники. Мероприятие должны были снять на видео с дрона.

«По неизвестной причине БПЛА вышел из‑под контроля оператора: сначала чуть не влетел в строй огнеборцев, а затем поразил одну из пожарных машин», — говорится в публикации.

По данным Baza, никто не пострадал. За исключением дрона повреждений нет.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта (ИИ). Зампред Совбеза подчеркнул, что беспилотники стали частью современной жизни, как гражданской, так и военной. По его мнению, за БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее.

