Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Беспилотник врезался в пожарную машину в Уфе

БПЛА врезался в пожарную машину в Уфе во время смотра техники перед и.о. мэра
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат врезался в пожарную машину в Уфе во время смотра техники перед и.о. мэра. Об этом сообщил Telegram-канал BAZA.

И.о. главы города Сергей Кожевников принял участие в смотре пожарных и их спецтехники. Мероприятие должны были снять на видео с дрона.

«По неизвестной причине БПЛА вышел из‑под контроля оператора: сначала чуть не влетел в строй огнеборцев, а затем поразил одну из пожарных машин», — говорится в публикации.

По данным Baza, никто не пострадал. За исключением дрона повреждений нет.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» предложил включить в школьную программу изучение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта (ИИ). Зампред Совбеза подчеркнул, что беспилотники стали частью современной жизни, как гражданской, так и военной. По его мнению, за БПЛА и безэкипажными транспортными средствами стоит будущее.

Ранее россиянам рассказали, сколько получает оператор дрона в 2026 году и где платят больше всего.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!