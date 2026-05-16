В России активизировались гадюки

Первые случаи нападений гадюк зафиксированы в разных регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, жительницу Саратовской области ужалила змея, когда женщина сажала клубнику в огороде. Дачница почувствовала резкую боль в области лодыжки и обратилась за медицинской помощью. Женщину госпитализировали — ей пришлось несколько дней провести в отделении реанимации.

В Свердловской области три человека попали в больницу после нападения змеи. Пострадавшие жаловались на сильную боль, головокружение, тошноту и симптомы отравления.

Житель Пермского края «попал на зуб» гадюк — две змеи обустроили на его участке гнездо. Аналогичный случай произошел в Кузбассе — там рептилия напала на мужчину прямо у него дома.

Еще одного мужчину в Татарстане чудом удалось спасти. Змея напала на него, когда тот собирал крапиву для супа. Через пару часов после укуса рука опухла и стала бордовой, повысилось давление. Мужчину госпитализировали отеком Квинке.

О встрече со змеями сообщают жители и других регионов — Красноярского края, Подмосковья. Уже стало известно о нападениях на двух детей и пенсионерку в Балашихе, Орехово-Зуево и Егорьевске.

До этого змей заметили на улицах Приморского края.

