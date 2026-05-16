Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В России активизировались гадюки

Первые случаи укусов гадюк зафиксированы в России
Игорь Подгорный/РИА Новости

Первые случаи нападений гадюк зафиксированы в разных регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, жительницу Саратовской области ужалила змея, когда женщина сажала клубнику в огороде. Дачница почувствовала резкую боль в области лодыжки и обратилась за медицинской помощью. Женщину госпитализировали — ей пришлось несколько дней провести в отделении реанимации.

В Свердловской области три человека попали в больницу после нападения змеи. Пострадавшие жаловались на сильную боль, головокружение, тошноту и симптомы отравления.

Житель Пермского края «попал на зуб» гадюк — две змеи обустроили на его участке гнездо. Аналогичный случай произошел в Кузбассе — там рептилия напала на мужчину прямо у него дома.

Еще одного мужчину в Татарстане чудом удалось спасти. Змея напала на него, когда тот собирал крапиву для супа. Через пару часов после укуса рука опухла и стала бордовой, повысилось давление. Мужчину госпитализировали отеком Квинке.

О встрече со змеями сообщают жители и других регионов — Красноярского края, Подмосковья. Уже стало известно о нападениях на двух детей и пенсионерку в Балашихе, Орехово-Зуево и Егорьевске.

До этого змей заметили на улицах Приморского края.

Ранее пермский биолог рассказала, как спастись после встречи с гадюкой.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!