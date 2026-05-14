На улицах Приморского края заметили змей

Amur Mash: по улицам Уссурийска ползают змеи

Змей заметили на улицах Уссурийска в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«Местные заметили амурского полоза, который двигался по тротуару в сторону озера Солдатское. На днях его собрата встречали во Владивостоке», — говорится в публикации.

Специалисты объясняют такую активность рептилий аномально жарким маем в регионе.

С наступлением дачного сезона и первых походов в лес возрастает риск встречи со змеями. Чаще всего на участках можно встретить ужа обыкновенного и гадюку. Как объяснила ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова, бояться стоит далеко не всех пресмыкающихся. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Чтобы избежать укуса, эксперт советует надевать в лес высокие резиновые сапоги и плотную одежду с длинными рукавами. Особенно осторожными нужно быть в мае и июне — в период размножения змей.

Ранее змея длиной 25 сантиметров заползла в московскую квартиру.

 
