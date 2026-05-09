Россиянин пошел к врачу в Таиланде и пропал

В Таиланде уже неделю ищут гражданина РФ, который пропал вскоре после посещения врача. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«39-летний Андрей 29 апреля прилетел в Бангкок и поселился в местном хостеле на Кхаосан. По словам родных, ранее у него были проблемы с пищеварением, поэтому с местной кухней сразу не заладилось. Мужчина рассказал родным, что 1 мая обратился за помощью в больницу, там выписали обезболивающее. Андрей принял лекарство и перестал выходить на связь», — говорится в посте.

По данным канала, у мужчины была минута просветления — он описал свою ситуацию, сказал, что ему нужна помощь, и его документы и деньги потеряны, но потом сбежал. Также человека, похожего на Андрея, видели у посольства РФ. Но там был выходной, поэтому россиянин не смог получить помощь. В последний раз Андрея заметили в местном полицейском участке, пишет Baza.

Уточняется, что в ближайшее время на поиск мужчины вылетят его родные. Сейчас в Бангкоке его уже разыскивают друзья и волонтеры.

На момент публикации посольство России в Королевстве не прокомментировало информацию.

