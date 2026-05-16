19-летний мигрант объяснил, почему избил сына участника СВО, заступившегося за мать

Мигрант, которого арестовали за нападение на ребенка сожительницы в Екатеринбурге, рассказал о произошедшем. Его слова цитирует Е1.

По словам молодого человека, он действительно угрожал несовершеннолетнему, но никогда бы не воплотил сказанное.

Юноша также добавил, что в целом пытался найти подход к пасынку. Они якобы вместе играли в футбол и делали домашние дела. До произошедшего он не бил школьника.

В тот день мальчик якобы начал на него бросаться. В этот момент мать пыталась удержать сына с ножом, и мигрант подумал, что младший член семьи может навредить женщине.

«Мог ее задеть как-то, беременную. Я боялся за нее. Причинить вред», – рассказал иностранец.

Говоря об агрессивном отношении к бывшему мужу возлюбленной, который является участником СВО, он также поделился деталями. По его версии, он ехал после работы и заметил, как партнерша, пришедшая за алиментами, распивала с бойцом пиво.

«Конечно, как любому мужчине, мне это не понравилось. Я сказал: «Забирай алименты и пошли». Он начал оскорблять меня. Я применил к нему физическую силу», – рассказал он.

Юноша также добавил, что хочет жениться на женщине, но пока не может, так как прежде желает встать на ноги.

Инцидент с 12-летним школьником произошел несколько дней назад. У пострадавшего ребенка диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму. Сын якобы заступился за мать перед отчимом и заявил ему, что тот «не мужик».

Ранее в Иркутской области многодетная мать с сожителем насиловала маленького сына-инвалида.

 
