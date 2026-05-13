«Не мужик»: в Екатеринбурге подросток заступился за мать перед мигрантом и был избит

В Екатеринбурге 12-летний мальчик пострадал, заступившись за мать перед ее новым 19-летним возлюбленным. Об этом сообщает Е1.

Как рассказал отец пострадавшего, ему позвонила бывшая жена и ее сожитель-мигрант. Они показали мужчине плачущего сына, который был в крови.

«Посмотри, он накосячил и получил», – цитирует пару родитель.

В результате он забрал школьника и отвез в больницу, где у него обнаружили перелом носа и черепно-мозговую травму.

Позже выяснилось, что у шестиклассника произошел конфликт с отчимом. Во время ссоры матери с сожителем сын заступился за нее, сказав, что тот «не мужик, раз так себя ведет».

Оппонент предложил «выйти», после чего мальчик испугался и схватился за нож. Это привело к избиению несовершеннолетнего. При этом мать якобы не заступалась.

Отец обратился в полицию. Как рассказали в МВД, сейчас проводится проверка.

По словам родителя, это не первый случай агрессии. Мужчина вернулся с СВО с травмой, с матерью сына они развелись. Когда женщина вместе с новым партнером приехала забирать алименты, тот избил бойца. Сам отец не мог дать отпор из-за состояния здоровья, и от удара по затылку потерял сознание.

