Названы территории России, являющиеся природными очагами хантавируса

Врач-инфекционист Юлия Ермолаева рассказала ТАСС, где в России, по ее мнению, находятся природные очаги хантавируса.

«Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь», — сказала она.

По ее словам, такое заболевание можно встретить в определенных ландшафтах, где обитают инфицированные грызуны-носители.

Однако, по словам Ермолаевой, вспышка вируса на лайнере в 2026 году, а также случаи в Таиланде и Южной Америке показывают, что с разными стеротипами хантавируса путешественники могут столкнуться в разных точках планеты, потому что они циркулируют по всему миру.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. На судне зафиксировали несколько случаев заражения, троих заболевших спасти не удалось.

Ранее ученый сравнил опасность хантавируса и COVID-19 для человека.