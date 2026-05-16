Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Названы территории России, являющиеся природными очагами хантавируса

Инфекционист Ермолаева назвала природные очаги хантавируса в России
Ruslanas Baranauskas/Science Photo Library

Врач-инфекционист Юлия Ермолаева рассказала ТАСС, где в России, по ее мнению, находятся природные очаги хантавируса.

«Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь», — сказала она.

По ее словам, такое заболевание можно встретить в определенных ландшафтах, где обитают инфицированные грызуны-носители.

Однако, по словам Ермолаевой, вспышка вируса на лайнере в 2026 году, а также случаи в Таиланде и Южной Америке показывают, что с разными стеротипами хантавируса путешественники могут столкнуться в разных точках планеты, потому что они циркулируют по всему миру.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. На судне зафиксировали несколько случаев заражения, троих заболевших спасти не удалось.

Ранее ученый сравнил опасность хантавируса и COVID-19 для человека.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!