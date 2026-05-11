Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Ученый сравнил опасность хантавируса и COVID-19 для человека

Вирусолог Литвинов: хантавирус не несет угроз, сопоставимых с COVID-19
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Хантавирус не представляет для человека такой же угрозы, как COVID-19. Об этом журналистам РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

Он рассказал, что коронавирус передается от человека к человеку при минимальном контакте. Более того, это происходит достаточно быстро.

«Для хантавируса это не характерно. Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики — мыши и крысы — болеют бессимптомно», — пояснил специалист.

По словам Литвинова, грызуны не выживают при заражении лишь некоторыми видами хантавируса. У человека, как правило, болезнь протекает не тяжело, подчеркнул вирусолог.

10 мая в Испании началась эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Первая группа эвакуированных состояла из 14 испанцев, людей направили в больницу в Мадриде. Министерство здравоохранения королевства заявило, что среди них нет людей с симптомами инфекции. Однако ранее на судне выявили случаи заболевания, троих человек спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее перенесшая хантавирус женщина рассказала, что столкнулась с «галлюцинациями и безумием».

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!