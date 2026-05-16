В Кемерово пенсионерка лишилась машины и денег, проголосовав в домашнем чате

Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Кемерово отдала мошенникам крупную сумму после того, как решила проголосовать в домовом чате. Об этом сообщает управление МВД по региону.

68-летняя женщина увидела в чате своего дома голосование об установке шлагбаума. Чтобы отказаться, она перешла по прикрепленной ссылке.

Вскоре с ней связался лжепредставитель Росфинмониторинга. По его словам, аккаунт пострадавшей на «Госуслугах» взломали и, так как неизвестные могут похитить ее деньги, она должна «задекларировать» накопления.

«Несмотря на то что потерпевшая знала о такой схеме обмана, она собрала сбережения и передала курьеру», – сообщается в публикации.

Затем аферисты убедили россиянку продать свою машину за два миллиона рублей, а деньги от сделки отправить им на счет. Только после этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Всего женщина отдала 3,6 миллиона рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее нижегородская школьница испугалась за родителей и отдала мошенникам 11 млн рублей.

 
