Утечка радиоактивного вещества произошла на АЭС в Японии

На японской АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивного пара
AP

На втором энергоблоке АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивного пара, его работа приостановлена. Об этом сообщил оператор станции Tohoku Electric Power.

«Примерно в 5:15 (17:10) на энергоблоке № 2 атомной электростанции «Онагава»... было выявлено, что из конденсаторного помещения (в контролируемой зоне) на 2-м цокольном этаже было выделено небольшое количество радиоактивного пара», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что клапан, соединенный с дренажным люком, был затянут, подача пара не прекратилась, поэтому реактор был остановлен, а клапан проверен, заявил оператор.

Произошедшее не связано с землетрясением. Причину инцидента будут расследовать. Это событие, как добавила компания, не оказало радиоактивного воздействия на окружающую среду.

До того на расположенной в Бельгии атомной электростанции «Тьянж» произошла утечка соляной кислоты.

Ранее работа крупнейшей в мире АЭС была отложена из-за технических сбоев.

 
