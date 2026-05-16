Минпросвещения рассказало о новой схеме мошенничества перед экзаменами

Мошенники начали предлагать ученикам зарегистрироваться на экзамен перед ЕГЭ
Накануне старта экзаменационной кампании мошенники, представляясь работниками государственных органов, школ или экзаменационных комиссий, стремятся завладеть личной информацией граждан и доступом к их банковским приложениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что увеличение числа мошеннических действий в период экзаменационной кампании требует особого внимания к вопросам цифровой грамотности со стороны образовательных организаций, учащихся и их родителей. По информации Минпросвещения, злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.

В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону, поэтому гражданам категорически запрещено передавать посторонним коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт детей и родителей. При подозрительном звонке необходимо немедленно прекратить разговор, перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, после чего сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

До этого преподаватель Ольга Шестакова рассказала «Газете.Ru», что перед экзаменами школьникам часто предлагают купить якобы реальные варианты ЕГЭ. Она назвала такие «сливы» обманом, поскольку КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения, и никто со стороны не имеет к ним доступа.

В Рособрнадзоре также заявляли, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна: защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы.

