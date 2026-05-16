Минпросвещения рассказало о новой схеме мошенничества перед экзаменами

Накануне старта экзаменационной кампании мошенники, представляясь работниками государственных органов, школ или экзаменационных комиссий, стремятся завладеть личной информацией граждан и доступом к их банковским приложениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что увеличение числа мошеннических действий в период экзаменационной кампании требует особого внимания к вопросам цифровой грамотности со стороны образовательных организаций, учащихся и их родителей. По информации Минпросвещения, злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке, что предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.

В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону, поэтому гражданам категорически запрещено передавать посторонним коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт детей и родителей. При подозрительном звонке необходимо немедленно прекратить разговор, перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, после чего сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

До этого преподаватель Ольга Шестакова рассказала «Газете.Ru», что перед экзаменами школьникам часто предлагают купить якобы реальные варианты ЕГЭ. Она назвала такие «сливы» обманом, поскольку КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения, и никто со стороны не имеет к ним доступа.

В Рособрнадзоре также заявляли, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна: защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы.

