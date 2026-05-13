Шесть поездов в Крым и обратно задерживают в пути

Оперштаб: шесть поездов «Таврия» задерживаются после закрытия Крымского моста
Четыре пассажирских поезда в Крым и два из Крыма задерживаются в пути из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на среду, 13 мая. Об этом сообщает «Оперштаб | Республика Крым» в Telegram-канале.

Уточняется, что по состоянию на 8:00 мск время задержки в пути составляет от полутора до двух с половиной часов.

В оперштабе добавили, что время задержки в пути может измениться, а начальники поездов сообщают пассажирам «ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации».

Движение по Крымскому мосту временно перекрывали сегодня ночью ночью, проезд открыли в 04:20 мск.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 13 мая над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 286 беспилотников. Дроны сбили над над Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями, Калмыкией, Крымом и Краснодарским краем.

Ранее Крым подвергся массовой атаке беспилотников.

 
