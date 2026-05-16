На юге России прогнозируют сильные дожди и ветер

Синоптик Макарова: на юге России ожидаются сильные дожди и ветер до 25 м/с

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что на юге Росси ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 25 м/с.

По ее словам, до 18 мая в южных регионах выпадет до 60-100 мм осадков. Порывы ветра будут достигать 20-25 м/с.

«До 18 мая в Краснодарском крае, Ростовской области, республиках Северного Кавказа действуют штормовые предупреждения о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые включают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с», — поделилась Макарова.

15 мая метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жителям Подмосковья нужно настраиваться на летний лад – начиная с предстоящих выходных и на будущей неделе регион накроет волна настоящей жары, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов и установит новый рекорд.

Уже в это воскресенье, по ее словам, температура превысит отметку +25 градусов, а затем продолжит расти.

Ранее москвичей ранее предупредили о надвигающейся жаре выше 30 градусов.