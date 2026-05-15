Москвичей предупредили о надвигающейся жаре выше 30 градусов

В столичном регионе следующая неделя начнется с жары, температура воздуха задержится в районе +30 градусов, а местами даже превысит эту отметку, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

С понедельника, 18 мая, до среды воздух в Москве будет прогреваться в дневные часы до +27…+29 градусов.

Местами по области жара достигнет +31 градуса – в частности, такая погода прогнозируется в Коломне и Кашире, отметил синоптик. Осадков в эти дни не ожидается, заключил он.

