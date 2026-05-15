Москвичам рассказали о погоде в выходные

Предстоящие выходные порадуют жителей Москвы и Московской области комфортной температурой воздуха с редкими локальными дождями. Однако уже с понедельника в столичный регион придет июльская жара. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если в выходные воздух будет прогреваться умеренно, то с понедельника погода сделает резкий рывок к летнему зениту. Столбики термометров будут ползти к +30°, а в центре Москвы могут перешагивать эту цифру», — рассказал синоптик.

Он добавил, что с приходом жары дожди станут «редкой и не наблюдаемой вещью».

Врач-онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов до этого предупреждал, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний.

