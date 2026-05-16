Врач напомнил об опасности бесконтрольного увлечения спортивным питанием

Многие начинающие атлеты и приверженцы здорового образа жизни воспринимают протеиновые коктейли как гарант построения идеального тела без побочных эффектов. Существует опасное заблуждение: чем больше белка ты съешь, тем быстрее вырастут мышцы. Однако организм — это сложная химическая лаборатория с жесткими лимитами. Все, что не усвоилось, не «сгорает» бесследно, а превращается в токсичные продукты распада, нагружая печень и почки.

О том, когда спортивное питание превращается из помощника во врага, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м. н. Дмитрий Карпенко.

Белковые добавки действительно могут быть полезны, но только если для них есть четкие показания. Врач выделяет несколько групп людей, которым протеин необходим.

Профессиональные спортсмены: при экстремальных нагрузках норма белка возрастает до 1,4–2 г на кг массы тела. Добрать такой объем из обычной еды бывает физически сложно.

Люди старше 65 лет: с возрастом мышцы разрушаются быстрее, а белок усваивается хуже, поэтому пожилым людям нормы часто повышают до 1,2 г на кг.

Веганы и вегетарианцы: растительный рацион не всегда покрывает дефицит аминокислот.

Пациенты в период реабилитации: после тяжелых операций, травм или при онкологическом истощении протеин становится частью лечебного питания.

«Для здорового взрослого человека с обычной активностью базовая норма белка — около 0,8 г на 1 кг массы тела. Если ваш рацион сбалансирован и включает мясо, рыбу и яйца, никакие дополнительные порошки вам не нужны», — подчеркивает Дмитрий Карпенко.

Бесконтрольный прием концентрированного белка наносит первый удар по желудку. Чтобы расщепить такую дозу, организм вырабатывает избыточное количество соляной кислоты. Если пить протеин натощак или на ночь, это быстро приводит к изжоге и воспалению слизистой.

Но самое неприятное начинается в кишечнике. Когда пищеварительная система не справляется с объемом белка, непереваренные частицы становятся пищей для условно-патогенных бактерий. «В процессе переработки лишнего белка микрофлора выделяет токсичные продукты: индол, скатол и аммиак, — объясняет врач. — Это проявляется не только вздутием и метеоризмом с резким запахом, но и общей интоксикацией организма».

Почки — главный фильтр, который выводит продукты распада белка. При избыточном потреблении (свыше 2,5–3 г на кг массы тела) они начинают работать на износ. Один из главных рисков — образование камней. Животный белок повышает концентрацию оксалатов, кальция и мочевой кислоты в моче, что создает идеальную среду для формирования конкрементов.

Еще одна скрытая угроза — метаболический ацидоз. Это смещение кислотно-щелочного баланса организма в «кислую» сторону. Особенно опасно резко вводить большие дозы протеина: если при постепенном росте нагрузки почки могут адаптироваться, то резкий скачок способен спровоцировать серьезный сбой.

Основная ошибка новичков — игнорирование дозировок. Многие принимают спортпит «на глаз», не учитывая свой возраст и реальные энергозатраты. Организм просто не способен усвоить лишнее — избыток аминокислот либо выводится с нагрузкой на органы, либо банально откладывается в жир.

«Важно помнить, что протеин — это добавка, а не замена полноценному обеду. Использовать мерные ложки и весы для расчета порции — это не занудство, а необходимость для сохранения здоровья», — отмечает эксперт.

Существуют состояния, при которых спортивное питание может стать «триггером» для болезни:

Болезни почек и печени: гломерулонефрит, пиелонефрит, гепатит или цирроз. Органы просто не справятся с переработкой аммиака и фильтрацией мочевины. Беременность и лактация: белок важен, но вкусоароматические добавки, подсластители и красители в составе спортпита могут быть опасны для ребенка. Любые добавки — только после одобрения гинеколога. Хронические недуги: сахарный диабет, гипертония и метаболический синдром также требуют предварительной консультации с врачом.

Организм часто подает сигналы о том, что добавка ему не подходит. Обратите внимание на следующие симптомы:

Кожа: высыпания на лице, зуд, крапивница или отечность век и губ.

Дыхание: внезапная заложенность носа, чихание или кашель после приема коктейля.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ): тошнота, рвота, боли в животе или резкая потеря аппетита.

Спортивное питание — это эффективный инструмент, но только в руках информированного человека. Чтобы прием протеина не закончился на больничной койке, врач-терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко рекомендует:

Пройти обследование: проверьте состояние почек и печени (сдайте анализы на креатинин, мочевину, печеночные ферменты) перед началом курса. Учитывать общую норму: учитывайте белок, который вы получаете из обычной еды. Порошок должен лишь восполнять дефицит, а не доминировать. Слушать организм: при появлении дискомфорта в животе или кожных реакций прием следует немедленно прекратить.

Помните: никакие добавки не заменят качественный сон, сбалансированный рацион и грамотно выстроенный тренировочный процесс, резюмировал врач.

Ранее врач предупредила, как одержимость ЗОЖ может навредить здоровью.