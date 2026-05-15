Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Самаре арестовали владельцев завода за контрафакт для ВПК

«Ъ»: суд арестовал трех владельцев самарского СПЗ-4 за контрафакт для ВПК
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Самарский районный суд Самары постановил отправить под арест на два месяца трех бенефициаров ООО «СПЗ-4», обвиняемых в мошенничестве в сфере государственного оборонного заказа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Мужчинам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и нарушении условий госконтракта. Речь идет о генеральном директоре предприятия по производству подшипников Денисе Котове, коммерческом директоре Юрии Журбе и директоре по развитию Виталии Злобине. Они были задержаны 13 мая. Все трое в равных долях владеют компанией «ПодшипникЭксперт», которая полностью принадлежит самарскому СПЗ-4. Также фигуранты являются членами совета директоров обеих компаний.

По данным следствия, СПЗ-4 не занимается производством подшипников и вообще не имеет технологической возможности по их выпуску. При этом бенефициары предприятия принимали участие в тендерах предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Как установлено, завод закупал через фирмы-посредники готовые подшипники, выпущенные в странах Юго-Восточной Азии, после чего под видом продукции собственного производства продавал их, а также осуществлял поставку таких изделий в рамках гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ. При этом, на завод подшипники зачастую поступали на завод в некондиционном состоянии (коррозия, превышение допустимых отклонений по размерам, несоответствие параметрам твердости металла и т.д.). В настоящий момент сумма ущерба уже составляет порядка 400 млн рублей. Она может существенно вырасти, считают в правоохранительных органах.

12 мая сообщалось, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на отопление домов в Южном военном округе.

Ранее российский предприниматель получил семь лет колонии за мошенничество с оборонзаказом.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!