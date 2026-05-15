В Самаре арестовали владельцев завода за контрафакт для ВПК

Самарский районный суд Самары постановил отправить под арест на два месяца трех бенефициаров ООО «СПЗ-4», обвиняемых в мошенничестве в сфере государственного оборонного заказа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Мужчинам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и нарушении условий госконтракта. Речь идет о генеральном директоре предприятия по производству подшипников Денисе Котове, коммерческом директоре Юрии Журбе и директоре по развитию Виталии Злобине. Они были задержаны 13 мая. Все трое в равных долях владеют компанией «ПодшипникЭксперт», которая полностью принадлежит самарскому СПЗ-4. Также фигуранты являются членами совета директоров обеих компаний.

По данным следствия, СПЗ-4 не занимается производством подшипников и вообще не имеет технологической возможности по их выпуску. При этом бенефициары предприятия принимали участие в тендерах предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Как установлено, завод закупал через фирмы-посредники готовые подшипники, выпущенные в странах Юго-Восточной Азии, после чего под видом продукции собственного производства продавал их, а также осуществлял поставку таких изделий в рамках гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ. При этом, на завод подшипники зачастую поступали на завод в некондиционном состоянии (коррозия, превышение допустимых отклонений по размерам, несоответствие параметрам твердости металла и т.д.). В настоящий момент сумма ущерба уже составляет порядка 400 млн рублей. Она может существенно вырасти, считают в правоохранительных органах.

