Во Франции предупредили о возможном дефиците лекарств из-за конфликта на Ближнем Востоке

Европа может столкнуться с нехваткой лекарств из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокадой Ормузского пролива. Об этом пишет французская газета La Tribune.

Отмечается, что Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80% зависит от Китая и Индии. Цепочки поставок нарушены из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии. Существуют другие возможности поставок, но их стоимость выше, а цепочки поставок некоторых веществ настолько сложные, что постепенно это может привести к дефициту, говорится в публикации.

Также уточняется, что многие компоненты, среди которых этилен, мочевина и парафин, поступают напрямую из стран Персидского залива.

До этого сообщалось, что Иран получил от России более 325 тонн гуманитарной помощи за время конфликта с США.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
